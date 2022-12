Larissa Tomásia é a nova musa do Império Serrano - Reprodução/Instagram

Publicado 14/12/2022 09:23 | Atualizado 14/12/2022 11:37

Rio - Larissa Tomásia saiu do "BBB 22" direto para a Marquês de Sapucaí. A ex-sister foi escolhida para ser a nova musa da Império Serrano no Carnaval de 2023. A informação foi divulgada na noite desta terça-feira (13), pelo perfil oficial da agremiação no Instagram.

"Nascida na cidade de Limoeiro, em Pernambuco, Larissa é coordenadora de marketing e trabalha como digital influencer. Antes mesmo de entrar na casa mais vigiada do Brasil, ela já contava com mais de 300 mil seguidores nas redes sociais. Atualmente, Larissa tem mais de 1 milhão de seguidores em seu Instagram e 1.2 milhões no Tiktok", começou a legenda da publicação, fazendo uma breve biografia da ex-BBB.



"Larissa se dedica à vida fitness, mostra sua rotina diária de treinos e alimentação regrada. Agora, está prestes a realizar mais um sonho, ser musa da Império Serrano, onde desfilou como convidada em 2022. Seja bem-vinda!", concluiu o texto da escola de samba.



Nos comentários, Larissa não conteve a animação. "Obrigadaaaa, estou muito honrada pelo convite, mais um ano desfilando com o Império Serrano, que me acolheu de coração aberto, vou me esforçar muito pra trazer orgulho ao Império, podem ter certeza", comemorou ela.