Ex-BBB Thelma Assis desmente notícia de que pagou para ser musa da MangueiraReprodução/Instagram

Publicado 10/12/2022 13:33

Rio - Thelma Assis usou os Stories do Instagram, na madrugada deste sábado, para negar a informação de que pagou para desfilar como musa da Estação Primeira de Mangueira no Carnaval 2023 . Em vídeo, a campeã do "BBB 20" avisou que estará presente em um evento na quadra da agremiação e aproveitou para comentar uma notícia publicada pelo colunista Leo Dias, do jornal 'Metrópoles'.

"Tô aqui no Rio de Janeiro, tô muito feliz, não contei nada pra vocês ainda porque eu vou fazer um conteúdo pra vocês amanhã, vou ter o privilégio de ir na feijoada da Mangueira, vai ter show do Armandinho, a noite tem ensaio da Mangueira", iniciou a médica.

Em seguida, a famosa se pronunciou sobre o boato de que teria desembolsado R$ 50 mil para cruzar a Marquês de Sapucaí com a Verde e Rosa. "Fui convidada a desfilar com a Mangueira em 2023 e me deparei agora a noite com essa 'fake news' vinda do Leo Dias, que diz que apurou os fatos. Eu quero saber quais fatos ele apurou. Isso só mostra o quanto você é um jornalista sem credibilidade, que como já foi falado várias vezes, adora fazer fake news em cima de mulher pra poder atrair hate pra gente", disparou Thelminha.

"Eu fujo de polêmica, mas a partir do momento que eu me deparo com uma mentira com o meu nome, eu tenho que usar minha rede pra desmentir", continuou ela. "Eu sou sambista há quase 18 anos, eu já desfilei em quase todos os setores de uma escola de samba. Eu já fui ritmista, eu já saí na frente do carro, em cima do carro, já saí sambando na ponta do pé. Então eu não preciso dar um real para desfilar numa escola de samba", disse a ex-sister, que também desfilará como destaque de chão no abre alas da sua escola de coração, a Mocidade Alegre, em São Paulo.

"Vou me juntar a elas para falar sobre um enredo de mulheres pretas, que é mais um motivo deu ter recebido esse convite", destacou Thelma. A influenciadora ainda acusou Leo Dias de ofender a Mangueira com a notícia de que a escola de samba estaria vendendo cargos. "É uma mentira, e por conta disso eu vou te processar", prometeu.

"Você é um sensacionalista, um mentiroso, e me surpreende que ainda várias pessoas te sigam, que você ainda é colunista no 'Metrópoles', que permite que você fique replicando mentira. Vou processar você e vou processar todos os blogs secundários que tiverem replicando essa fake news", acrescentou a paulista.

"Jornalista que é jornalista de verdade apura os fatos. Agora eu quero ver mostrar um print de algum depósito que eu fiz, alguma testemunha. Não tem, porque não existe. E a falta de respeito é tanta que não veio ninguém falar comigo, com a minha assessoria de imprensa. Tá todo mundo feliz, todo mundo vivendo esse momento, e ai vem pra tentar desestabilizar, mas não vai conseguir", finalizou Thelminha.

A Mocidade Alegre é a 5ª a desfilar no sábado, 18 de fevereiro, e leva para a avenida o enredo ‘Yasuke’, contando a história do primeiro samurai negro. Já a Mangueira traz o enredo ‘A África que a Bahia Canta’, abordando a diversidade e a pluralidade de construções, imaginações e recriações de África através dos cortejos negros do carnaval baiano. Com desfile marcado para o dia 19 de fevereiro, a escola vai destacar a centralidade da musicalidade e o forte protagonismo feminino, retratando diferentes organizações afro carnavalescas.

