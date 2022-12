Imperatriz Leopoldinense coroa nova rainha de bateria

Rio - Maria Mariá foi coroada como rainha de bateria da Imperatriz Leopoldinense, na noite desta sexta-feira, em evento na quadra da escola, em Ramos, Zona Norte do Rio. Aos 20 anos de idade, a jovem se torna a mulher mais nova a assumir o posto, substituindo a cantora Iza.

"É um dia inesquecível e que vou lembrar pro resto da minha vida. Espero representar muito bem minha comunidade ao longo desse reinado. Hoje sou apenas emoção", declarou Maria, que foi coroada por Evelyn Bastos, rainha de bateria da Mangueira. As rainhas Bianca Monteiro, da Portela, e Lorena Raissa, da Beija-Flor, também estiveram presente na quadra e participaram do cerimonial.

Moradora do Complexo do Alemão, a estudante de comunicação da UFRJ recebeu uma coroa banhada a ouro em formato de boné com a sigla 'CPX', que causou polêmica durante o período eleitoral. O carnavalesco Leandro Vieira explicou a ideia por trás do acessório: "Coroas são símbolos de poder. A que agora está sobre a cabeça da Maria é uma coroa que se estende para outras cabeças como sinal de poder coletivo. É uma coroa popular: por ser comum a tantos, ela é singular. Sobre sua cabeça, o complexo e a Imperatriz. Sua territorialidade banhada a ouro e cravejada de pedras brilhantes", disse o artista.

Maria foi anunciada como a nova rainha de bateria da agremiação em novembro deste ano. A beldade integra a Verde e Branco de Ramos desde criança, quando ainda desfilava na ala mirim, e fez parte da ala de passistas antes de ser coroada.

Em 2023, a Imperatriz Leopoldinense será a quarta escola a desfilar na segunda-feira de Carnaval, com o enredo "O aperreio do cabra que o excomungado tratou com má-querença e o santíssimo não deu guarida", de Leandro Vieira.

