Maria Mariá será coroada como nova rainha da bateria da Imperatriz LeopoldinenseReprodução/Instagram

Publicado 07/12/2022 12:43 | Atualizado 07/12/2022 12:56

Rio - Maria Mariá, a mais jovem rainha de bateria da história da Imperatriz Leopoldinense, de apenas 20 anos, será coroada, na noite desta sexta-feira (9), na quadra da escola, em Ramos, Zona Norte do Rio. Moradora do Complexo do Alemão e estudante de comunicação da UFRJ, a ex-passista foi anunciada como substituta de IZA em novembro.

"Não consigo esconder o quanto estou esperando por este momento. A alegria de ser uma mulher preta, favelada, universitária de uma faculdade federal e do CPX que carrega a gana e a vontade de representar tudo que a escola merece", afirma Mariá.



A data também será marcada pela 2ª edição do "Imperatriz Samba Fest" que, assim como a primeira, realizada na última sexta-feira (2), Dia Nacional do Samba, será disponibilizado um telão para transmitir o jogo entre Brasil e Croácia pelas quartas de final da Copa do Mundo. Os portões serão abertos às 11h e a entrada será franca até 18h. Após este horário, os ingressos custarão R$ 20.



A programação conta ainda com show do cantor Marquinhos Sensação, roda de samba, DJ e apresentação de segmentos da agremiação. Para reservas de camarotes ou outras informações, os interessados devem entrar em contato com o telefone: (21) 98317-6137.