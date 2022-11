Jovem Maria Mariá, de 20 anos, é escolhida como rainha de bateria da Imperatriz Leopoldinense - Divulgação

Publicado 11/11/2022 08:07

Rio - A estudante Maria Mariá, de 20 anos, foi escolhida nesta quinta-feira como rainha de bateria da escola de samba Imperatriz Leopoldinense, substituindo a cantora Iza. Cria do Complexo do Alemão, Mariá fez parte da ala mirim da agremiação e, até o último Carnaval, integrou a ala de passistas. A nova rainha cursa Comunicação Social na Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro (UFRJ).

"A alegria de ser uma mulher preta, favelada, atleta, universitária de uma faculdade federal e do CPX carrega a gana e a vontade de representar tudo que a escola merece", afirma Mariá, que também é faixa preta de taekwondo.

Maria Mariá recebeu a notícia da escolha através da presidente da Imperatriz, Cátia Drumond, que promoveu um encontro surpresa no barracão da escola, na Cidade do Samba. Ovacionada pelas colegas da ala de passistas, ritmistas e demais segmentos, Mariá reinará a frente da "Swing da Leopoldina", do Mestre Lolo, em 2023.



"A nossa gestão acredita que uma das principais figuras femininas de uma escola de samba, como a rainha, deve ter uma relação com a instituição, ritmistas e, principalmente com a comunidade, acalorada. Por isso, nossa escolha. Que seja um belo reinado para a nossa Maria Mariá e que ela seja vista como referência para tantas jovens das nossas favelas", diz a presidente. Mariá Mariá será coroada na quadra da agremiação. A data do evento ainda não foi divulgada.

Antes do nome de Mariá ser divulgado oficialmente pela escola, a assessoria da atriz Dandara Mariana chegou a confirmar que a artista estaria à frente dos ritmistas da Imperatriz no Carnaval 2023.