Imperatriz Leopoldinense fará primeiro ensaio para Carnaval 2023 nesta sexta-feira - Divulgação

Publicado 04/11/2022 10:37

Rio - A Imperatriz Leopoldinense realiza, nesta sexta-feira, o primeiro ensaio de comunidade para o Carnaval 2023. O evento acontecerá na quadra da escola de samba, localizada no bairro de Ramos, Zona Norte do Rio, a partir das 20h e terá entrada franca.

A verde, branco e ouro tem agendado seus ensaios de comunidade para todas as sextas-feiras. Já os treinos de rua acontecerão a partir de dezembro, no bairro de Bonsucesso.Em 2023, a Imperatriz Leopoldinense será a quarta escola a desfilar na Sapucaí, no dia 20 de fevereiro, segunda-feira de Carnaval. A agremiação contará com o enredo "O aperreio do cabra que o excomungado tratou com má-querença e o santíssimo não deu guarida" do carnavalesco Leandro Vieira, que foi inspirado em obras literárias de cordel.