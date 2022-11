Pablo Jales, passista da escola Unidos do Viradouro - Divulgação

Pablo Jales, passista da escola Unidos do ViradouroDivulgação

Publicado 01/11/2022 12:41 | Atualizado 01/11/2022 12:41

Rio - Para contar o enredo "Rosa Maria Egipcíaca" no próximo Carnaval, a Unidos do Viradouro levará à Avenida 2.500 componentes, divididos em 23 alas. Deste total, apenas uma será comercializada, com 70 fantasias. As demais alas serão voltadas para componentes da comunidade.



Criado pelo carnavalesco Tarcísio Zanon, o figurino que será vendido é intitulado "À luz do Encantado reflete o azul". Ele representa a última profecia de Rosa, mulher preta, escravizada, que foi de meretriz a santa, apontada como a primeira negra a escrever um livro no país. As roupas foram confeccionadas por Alessandra Reis, chefe do ateliê da escola.

Os interessados devem entrar em contato com Luciene Altman, através do telefone 21 99914504, via WhatsApp. A Viradouro vai encerrar o espetáculo do Grupo Especial no Sambódromo, sendo a última a desfilar na segunda-feira de Carnaval.

A agremiação de Niterói buscará conquistar o terceiro título de sua história.