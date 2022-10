Vila Isabel abre inscrições de concurso para escolher musa do Carnaval 2023 - Reprodução / Instagram

Publicado 24/10/2022 11:26 | Atualizado 24/10/2022 11:48

Rio - A Unidos de Vila Isabel abriu, na última sexta-feira, as inscrições para o concurso de musa rumo ao Carnaval 2023. Para participar da competição, as candidatas deverão atender a dois pré-requisitos: ter entre 15 a 35 anos de idade, ser moradora da Grande Tijuca ou já ter desfilado na agremiação. O prazo para candidatura vai até dia 25 de outubro, às 12h.

Com a bênção da rainha de bateria Sabrina Sato, a azul e branca pretende encontrar uma mulher talentosa, que tenha identificação com a escola e que esteja disposta a ocupar uma posição diferenciada no ano que vem. A eleita será conhecida em menos de um mês e se juntará a outras musas da escola, como Dandara Oliveira, Paula Bergamin e Andréa Andrade.



As interessadas em participar deverão se inscrever pelo e-mail que será divulgado nos canais de comunicação oficiais da escola. A mensagem enviada deve conter os seguintes documentos: cópia a identidade, dados pessoais (nome, idade, endereço, peso e altura), cópia do comprovante de residência, uma foto de corpo inteiro de biquíni e um vídeo de 30 segundos, onde apareça sambando. Para aquelas que forem menores de idade, será obrigatoriamente necessária a apresentação de autorização dos responsáveis, junto com as demais documentações solicitadas.

A primeira eliminatória do concurso acontecerá no dia 26 de outubro, quando a escola abrirá seus ensaios de comunidade. Posteriormente, a nova classificação será feita no dia 3 de novembro, antes da grande final, no dia 9.



As três primeiras colocadas do concurso receberão premiações. A campeã levará o título de musa e terá a fantasia do ano que vem totalmente custeada pela Vila. Já as outras duas, segunda e terceira colocadas, serão premiadas com fantasias para desfilarem em alegorias da escola.



A Unidos de Vila Isabel será a terceira escola a desfilar na Sapucaí, no dia 20 de fevereiro, segunda-feira de Carnaval, com o enredo "Nesta Festa, Eu Levo Fé!", do carnavalesco Paulo Barros.