Ludmilla canta ao lado de Neguinho da Beija-Flor em evento da azul e brancoGabriel Rangel / Agnews

Publicado 21/10/2022 09:39 | Atualizado 21/10/2022 09:50

Rio - Ludmilla, de 27 anos, poderá ser vista no Carnaval do ano que vem de uma maneira bem diferente. Após ocupar o cargo de musa no Salgueiro (2016) e destaque em um dos carros da Unidos da Tijuca (2017), a cantora foi anunciada, na noite de quinta-feira, como a segunda voz de intérprete da Beija-Flor de Nilópolis, em um evento na quadra da agremiação. A artista vai dividir os vocais com o veterano Neguinho da Beija-Flor e não esconde a felicidade.

"Seja bem-vinda, Ludmilla! A convite de Neguinho da Beija-Flor, a cantora irá reforçar os vocais da azul e branca de Nilópolis em 2023. Vamos com tudo, Lud!", publicou a escola no Instagram. No Twitter, a Beija-Flor escreveu: "Fim do Mistério. A Ludmilla será a nossa voz feminina na Sapucaí ao lado do nosso queridíssimo Neguinho. E aí, gostaram????".

Ao comentar a postagem, Ludmilla vibrou. "Muito feliz. Eu vou puxar o samba com o Neguinho da Beija-Flor em 2023. Esse é o tweet", respondeu a artista, que brilhou no palco sunset do Rock in Rio, em setembro, e venceu a categoria 'hit do ano', do Prêmio Multishow, nesta semana.

Entre os famosos que participaram do evento estavam Brunna Gonçalves, mulher de Ludmilla e torcedora fanática da escola, que não ocupou o cargo de musa da agremiação no Carnaval deste ano devido sua participação no BBB, Giovanna Lancellotti, Lennon e Thiago Gagliasso.

A agremiação levará para a Marquês de Sapucaí o enredo "Brava Gente! O grito dos excluídos no bicentenário da Independência", que será desenvolvido pelos carnavalescos Alexandre Louzada e André Rodrigues.