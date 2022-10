Festa contou com a participação de Mãe Meninazinha de Oxum, homenageada no enredo da escola para o próximo carnaval - Alex Gardel / Divulgação

Festa contou com a participação de Mãe Meninazinha de Oxum, homenageada no enredo da escola para o próximo carnavalAlex Gardel / Divulgação

Publicado 18/10/2022 08:37 | Atualizado 18/10/2022 08:40

Rio - A Unidos da Ponte definiu, no último domingo (16), seu samba-enredo para 2023. Assinada por Junior Fionda, Tião Pinheiro, Tem-tem Jr, Marcelo Adnet, Léo Freire, Marcelinho Santos, Carlos Kind, Bruno Castro e Vitor Hugo, a obra será a trilha sonora do enredo "Liberte Nosso Sagrado", dos carnavalescos Guilherme Diniz e Rodrigo Marques.



A escolha aconteceu em uma festa na quadra da escola, no Centro de São João de Meriti, e contou com a participação da homenageada, Mãe Meninazinha de Oxum, que revelou estar muito feliz com a homenagem.



"Estou muito feliz. Olha como são as coisas, a minha luta, o nosso sagrado, virar enredo de uma escola de samba. Isso é gratificante demais, estarmos aqui hoje pela nossa luta. Agora eu faço parte desta escola e com certeza faremos um grande desfile", revelou a homenageada.



O evento contou também com a participação do cantor Gabrielzinho de Irajá e de todos os segmentos da Azul e Branca. A Ponte integra a Série Ouro.



Confira a letra do samba

Olorum chamou herdeira no aiyê!

No firmamento, velho Omolu

Era a cura pra salvar ilê…

O recomeço Mojubá Exu,

Ventre encantado fez Iyá Maria

Vovó Davina apontou o céu.

Oraieiê do ouro a luz divina

Se fez doçura pra abrandar o fel.

Era tempo de diáspora do povo preto!

Era sangue e degredo meu sagrado em punição…

O tambor que, cultuado, insistiu em resistir:

Fundamento assentado em São João de Meriti!



“Disse a farda ser a Lei…” Vilipendiou!

Foi Xangô, meu rei, contra o opressor!



No chão batido, um ponto de xirê…

Pequenas Áfricas de Oxalá

Renovam vida por Oxumaré,

E purificam pelas águas de Iemanjá!

Ogum se junta a Logun Edé,

Intensificam luta de Iansã,

Vencer demanda é dom de mulher,

A luz de Obá e o saber de Nanã.

Onde dançam orixás, o preceito é ancestral.

Cada um com sua crença nesse meu Brasil plural!

Que Oxossi atire a flecha e atinja os corações…

Pra que haja mais respeito entre as religiões.



Eu vi a coroa d’Oxum, ô Meninazinha…

Unidos feito ponte - o amor e o axé.

Som de Ketu é atabaque, Yalorixá Rainha!

Deixa em paz meu terreiro de Candomblé!