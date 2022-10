Escolas da Série Ouro iniciam as gravações dos sambas-enredo nesta segunda-feira - Cléber Mendes/Agência O Dia

Publicado 17/10/2022 16:54 | Atualizado 17/10/2022 16:56

Rio - As escolas da Série Ouro iniciam, nesta segunda-feira, a fase de gravações dos sambas-enredo que embalarão os desfiles do Carnaval 2023. Com o objetivo de manter a qualidade apresentada no ano passado, a Liga-RJ convidou o músico e produtor Macaco Branco para comandar a preparação do disco que será lançado até dezembro, reunindo os sambas de todas as 15 agremiações que cruzarão o Sambódromo na sexta-feira e sábado de carnaval.

Mestre de bateria da Unidos de Vila Isabel, o artista explica em detalhes como acontece a gravação dos sambas-enredo: "O processo de produção começa com o intérprete gravando o samba fazendo a voz guia, com um cavaco, para poder guiar a bateria, o que chamamos de base. Em seguida, vem a gravação da bateria. Nessa etapa gravamos cada instrumento de forma separada, os naipes", conta Macaco Branco, que estará à frente das sessões em um estúdio localizado em Marechal Hermes, na Zona Norte do Rio.

"Num outro momento, é a vez do coro. Em outra data, gravamos a voz principal para em seguida fazermos a mixagem - que é justamente juntar todas essas gravações - e, por fim, a masterização de cada faixa, que é a etapa final, quando o áudio já está pronto para ser transferido para a mídia que vamos gravar e para as plataformas digitais", completa o músico, conhecido por trabalhar com Mart'nália há 17 anos e que assina a direção geral do álbum pelo segundo ano consecutivo.

A equipe terá ainda cinco arranjadores: Kayo Calado, Victor Alves, Andy Lee, Victor Nascimento e Hugo Bruno. Completando o time, Maurício Fonseca, como técnico de gravação, mixagem e masterização e Jeferson Carlos na produção executiva. O álbum com os sambas das escolas da Série Ouro estará nas plataformas digitais até dezembro, mas haverá também edição limitada de mídia física voltada para o público colecionador.

Confira o calendário das gravações:

Voz Guia / Base Bateria

Segunda-feira (17/10): União de Jacarepaguá; Unidos de Bangu

Terça-feira (18/10): Império da Tijuca; Porto da Pedra



Quarta-feira (19/10): União da Ilha; Inocentes de Belford Roxo



Quinta-feira (20/10): Unidos da Ponte; São Clemente



Sexta-feira (21/10): Unidos de Padre Miguel; Vigário Geral



Sábado (22/10): Arranco do Engenho de Dentro



Segunda-feira (31/10): Estácio de Sá; Lins Imperial



Terça-feira (08/11): Acadêmicos de Niterói



Quarta-feira (17/11): Em Cima da Hora



Coro / Voz Principal



Segunda-feira (24/10): Unidos de Bangu; Porto da Pedra; União de Jacarepaguá



Terça-feira (25/10): Império da Tijuca; Inocentes de Belford Roxo; União da Ilha



Quarta-feira (26/10): Unidos de Padre Miguel; Vigário Geral; São Clemente; Unidos da Ponte



Terça-feira (01/11): Estácio de Sá; Lins Imperial; Arranco do Engenho de Dentro



Sexta-feira (18/11): Em Cima da Hora; Acadêmicos de Niterói