Parceria de Sombrinha e Aluísio Machado vence disputa do Império Serrano em homenagem a Arlindo Cruz - Vinicius Lima

Parceria de Sombrinha e Aluísio Machado vence disputa do Império Serrano em homenagem a Arlindo CruzVinicius Lima

Publicado 16/10/2022 10:01

Rio - O Império Serrano escolheu o seu samba-enredo que fará homenagem a Arlindo Cruz no Carnaval 2023. Na manhã deste domingo (16) em Madureira, Zona Norte do Rio, a parceria de Sombrinha, Aluísio Machado, Carlos Senna, Carlitos Beto Br, Rubens Gordinho e Ambrosio Aurélio foi a vencedora desta disputa com os versos de “Zambi da coroa imperial, abiaxé, Arlindo Cruz”.

fotogaleria

Composto em acróstico que forma o nome Arlindo Domingos da Cruz Filho na vertical, o samba deu a primeira vitória de Sombrinha, principal parceiro de Arlindo Cruz no mundo musical, e a 15ª para Aluísio Machado. Desta forma, ele se torna o compositor com o maior número de vitórias em concursos de samba-enredo do Império Serrano, superando Silas de Oliveira.



"É uma vitória de amor ao Império Serrano e ao meu irmão Arlindo Cruz. Toda parceria está feliz com essa homenagem a esse grande amigo. Todos os três sambas tinham condições de representar a escola na Avenida. Que bom que o nosso foi escolhido. É algo mais do que especial", afirma o compositor. Composto em acróstico que forma o nome Arlindo Domingos da Cruz Filho na vertical, o samba deu a primeira vitória de Sombrinha, principal parceiro de Arlindo Cruz no mundo musical, e a 15ª para Aluísio Machado. Desta forma, ele se torna o compositor com o maior número de vitórias em concursos de samba-enredo do Império Serrano, superando Silas de Oliveira."É uma vitória de amor ao Império Serrano e ao meu irmão Arlindo Cruz. Toda parceria está feliz com essa homenagem a esse grande amigo. Todos os três sambas tinham condições de representar a escola na Avenida. Que bom que o nosso foi escolhido. É algo mais do que especial", afirma o compositor.





Conheça a letra:



Acorde partideiro sem igual, nascia então, um samba do seu jeito

Reluz feito Candeia, imortal, o compositor, sambista perfeito

Levada de tantam, banjo e repique, poesia de um Cacique, malandragem deu lição

Inspiração de ventre ancestral, o dueto, a patente vem do fundo do quintal

Na boêmia, no subúrbio, na viela, o seu nome é Favela... Madureira



Dagô, Dagô Saravá, Obá kaô

O brado que traz justiça, faz a vida recompor



Deixa, o fim da tristeza ainda há de chegar

O show do artista vai continuar

Morando nos sambas que você fez pra mim

Imperiano sim!

No verso que aFlora

Giram os sonhos da porta bandeira

O amor de Orfeu, melodia namora

Serrinha é teu canto pra vida inteira



Dagô, Dagô é a lua de aruanda

A espada é de guerra e Ogum vence demanda



Cercado de axé, semeia o bem, o povo a cantar

Receba a gratidão, reizinho desse chão, aqui é o teu lugar

Uma porção de fé, o filho do verde esperança nos conduz

Zambi da Coroa Imperial, abiaxé, Arlindo Cruz



Firma na palma da mão, tem alujá e agogô

Império Serrano Falange de Jorge no oxê de Xangô

Laroyê Epa Babá

Há de roncar meu tambor

O verso de Arlindo, poema infindo, morada do amor