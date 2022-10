Um mês após dar à luz, Viviane Araújo volta à quadra do Salgueiro

Rio - Um mês após o nascimento de seu filho, Joaquim, Viviane Araújo voltou a mostrar todo seu samba no pé na quadra do Salgueiro, na noite desta terça-feira. A rainha de bateria da agremiação escolheu um modelito todo preto para prestigiar a final do samba-enredo para o Carnaval 2023.

Esta foi o primeiro evento ao qual Vivi compareceu após dar à luz. A rainha de bateria estava acompanhada pelo marido, Guilherme Militão, com quem trocou muitos beijos e carinhos. Antes de chegar ao evento, Vivi contou nas redes sociais sobre deixar o filho em casa. "Já está tudo certo para hoje à noite! Ele falou 'mamãe, pode ir porque eu vou ficar aqui bonzinho'. Me deu um vale-night hoje, e eu vou aproveitar. Mamãe vai dar uma sambadinha rapidinho e volta. Mamãe está com muita saudade disso, e ele entende, sabe que a mamãe gosta", brincou nos Stories, do Instagram.

Em 2023, o Salgueiro vai levar para a Sapucaí o enredo "Delírios de um paraíso vermelho", carnavalesco Edson Pereira.

Relatar erro