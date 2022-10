Erika Januza esbanja samba no pé na feijoada da Viradouro

Rio - Erika Januza caiu no samba durante a feijoada na quadra da Unidos do Viradouro, neste sábado. A atriz e rainha de bateria se esbaldou na festa, além de ostentar simpatia ao posar com fãs e membros da Furacão Vermelho e Branco.

Em 2023, a Viradouro pretende homenagear Rosa Maria Egipcíaca com o enredo que levará para a Marquês de Sapucaí. A partir da ideia do carnavalesco Tarcísio Zanon, a escola de samba de Niterói contará a história da primeira mulher negra a escrever um livro no Brasil, além de refletir sobre os diferentes aspectos da vida desta personalidade.

A Unidos do Viradouro conta com dois títulos de campeã, dos anos de 1997 e 2020. Em 2019, foi vice-campeã do Carnaval carioca e em 2022, ocupou o terceiro lugar no Grupo Especial.

