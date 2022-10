Maju Coutinho e Regina Casé acompanham final de samba na Mangueira

Rio - A final de samba-enredo da Estação Primeira de Mangueira reuniu famosas, na noite deste sábado, na quadra da agremiação. Maju Coutinho e o marido, Agostinho Paulo Moura, prestigiaram a Verde e Rosa, junto com a cantora Margareth Menezes e Regina Casé, que também esteve acompanhada pelo esposo, Estevão Ciavatta.

Em 2023, a Mangueira cruzará a Marquês de Sapucaí com o enredo "As Áfricas que a Bahia canta", criado pelos carnavalescos Gui Estevão e Annik Salmon. Na madrugada deste domingo, a escola anunciou a vitória da parceria de Lequinho, Júnior Fionda, Gabriel Machado, Guilherme Sá e Paulinho Bandolim com o samba-enredo que a agremiação levará para a Avenida.

Com o tema escolhido, a Verde e Rosa voltará para a Avenida com uma narrativa de protagonismo negro e mostrará as construções das visões de África na Bahia a partir de sua musicalidade e instituições carnavalescas negras, destacando o protagonismo feminino nesse processo e as lutas contra intolerância, racismo e fortalecimento da identidade afrobrasileira.

Dona de 20 títulos no carnaval carioca, a Mangueira busca mais uma vitória no Grupo Especial depois de ficar em sétimo lugar no último desfile, com 268,2 pontos.

