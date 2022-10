Unidos da Tijuca vai escolher novos passistas - Mauro Samagaio

Publicado 08/10/2022 09:16

Rio - A Unidos da Tijuca está com inscrições abertas para quem deseja realizar o sonho de desfilar como passista. Homens e mulheres poderão participar do processo seletivo para a ala Encantos do Pavão, neste domingo (9), às 16h, na quadra da agremiação.

Para participar, é necessário ter samba no pé, simpatia e disponibilidade de horário para ensaios quintas e sábados. A avaliação acontecerá através dos jurados Fernando Costa (diretor de carnaval e Harmonia), Valeria Mari, Fabíola Estrela e Ana Filipa, que são musas da escola.

As inscrições são feitas pelo 21 99628-2760, com Cristiano Amorim. Quem optar em se inscrever presencialmente no dia da audição, deverá chegar ao local com uma hora de antecedência.

No dia da audição, as mulheres deverão se vestir com traje confortável, exceto calça comprida. É obrigatório o uso de salto alto, para as mulheres.

Em 2023 a Unidos da Tijuca levará para a Sapucaí um enredo sobre a Baía de Todos os Santos, em Salvador. A escola será a quarta a desfilar no domingo de Carnaval.

A quadra da Unidos da Tijuca fica situada à Avenida Francisco Bicalho, 47.