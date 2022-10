Conheça a nova rainha de bateria da Estácio de Sá

Rio - Nathalia Hino, de 25 anos, é a nova rainha de bateria da Estácio de Sá. Cria de Rio das Pedras, na Zona Oeste do Rio, a consultora de vendas, que foi musa da na escola de samba Acadêmicos de Vigário Geral no ano passado, fala sobre a emoção de brilhar em frente aos ritmistas da vermelho e branco no Carnaval do ano que vem.

"Estou vivendo um sonho de criança. E desde já estou me dedicando para retribuir ao máximo o carinho e a confiança que foram depositados em mim pela presidência, diretoria, demais segmentos e pela comunidade também", revelou a beldade, que será coroada em um evento previsto para o final deste mês na quadra da agremiação.

A Estácio de Sá levará para a Avenida no ano que vem o enredo "São João, São Luís, Maranhão! Acende a fogueira do meu coração", desenvolvido pelo carnavalesco Mauro Leite. A agremiação vai disputar o campeonato da Série Ouro.

