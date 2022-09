Raissa de Oliveira posa com as oito candidatas classificadas - Eduardo Hollanda/Divulgação

Publicado 27/09/2022 09:36 | Atualizado 27/09/2022 09:37

Rio - O concurso para eleger a nova rainha de bateria da Beija-Flor de Nilópolis segue à todo vapor. Oito candidatas foram classificadas, nesta segunda-feira, em uma eliminatória realizada no barracão da agremiação, na Cidade do Samba. Com isso, Aieny Mendes, Flávia Custódio, Lorena Raissa, Lorrayne Lopes, Melck Peixoto, Rayele Melo, Thaís Ferreira e Thata Gávea estão cada vez mais perto de assumir o cargo, que foi de Raissa de Oliveira por 19 anos.

Todas as candidatas participaram de uma roda de conversa com Dona Débora (presidente da Velha Guarda), Tia Lúcia (presidente da Ala de Baianas), Selminha Sorriso (porta-bandeira), Raíssa de Oliveira (ex-rainha de bateria) e Simone Sant’anna (diretora de Harmonia) para testar seus conhecimentos sobre a ‘Deusa da Passarela’. Por ordem de sorteio, cada uma foi entrevistada individualmente por cerca de 10 minutos. Logo depois, a comissão julgadora se reuniu e coube à porta-bandeira da azul e branca divulgar o resultado.



A próxima eliminatória acontece nesta quinta-feira, na quadra da escola. As oito candidatas serão novamente avaliadas no quesito samba no pé e apenas seis seguirão na disputa. Neste ano, o enredo da escola será "Brava Gente! O grito dos excluídos no bicentenário da Independência", de Alexandre Louzada e André Rodrigues.