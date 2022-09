Exposição virtual - Michelle Beff/Divulgação

Publicado 24/09/2022 13:32 | Atualizado 24/09/2022 13:58

Rio - Conhecido como um dos blocos mais tradicionais do Rio, o Cacique de Ramos lançou uma exposição virtual, com a intenção de contar a história por trás dos seus 61 anos de Carnaval. A mostra “Cacique de Ramos: seis décadas de carnaval” foi criada pelo Centro de Memória Domingos Félix do Nascimento e apresenta as diferentes identidades do bloco e clube social através de textos, fotografias e vídeos.

Dividida entre as sessões "origens", "avenidas", "visuais", "sonoridades", "alas" e "pandemia", o material utilizado na exposição é do acervo preservado pelo próprio Centro de Memória, acrescido de alguns itens de instituições públicas.

Entre as imagens, é possível ver a cantora Beth Carvalho, frequentadora, incentivadora e madrinha do bloco, participando de um dos desfiles.