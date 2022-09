Clarice Nascimento e Leonam Ramos vão defender o pavilhão da Em Cima da Hora - Anaiara Gois/Divulgação

Publicado 19/09/2022 10:48 | Atualizado 19/09/2022 11:18

Rio - A escola de samba Em Cima da Hora, da Série Ouro, acertou a chegada de Clarice Nascimento para o posto de 3ª Porta-Bandeira para o Carnaval 2023. Ela fará par com Leonam Ramos.

Clarice, de apenas 14 anos, é bisneta da lendária Vilma Nascimento, eterna porta-bandeira da Portela, e começou sua jornada no projeto Madureira Toca, Canta e Dança, passando pelo projeto de Mestre-Sala e Porta-Bandeira da Mangueira, pelas escolas mirins Nova Geração do Estácio de Sá e Infantes do Lins, além do bloco da Sapucaí, em São Paulo.

"Quando recebi o convite para desfilar como 3ª porta-bandeira da Em Cima da Hora, fiquei muito feliz e honrada, pois será minha primeira experiência desfilando na Marquês de Sapucaí por uma escola adulta. Será uma experiência única, de muito calor e emoção, que eu quero aproveitar cada segundo e fazer valer a pena. Agradeço demais ao presidente Wallace e ao Flavio Azevedo pela oportunidade. Darei, junto com o Leonam, o meu melhor”, comemora Clarice.

Já Leonam, de 19 anos, é oriundo da escola do mestre Manoel Dionísio. Passou, ainda, pelos projetos Minueto do Samba e de mestre-sala e porta-bandeira da Mangueira. Também atuou em escolas mirins, como Miúda do Cabuçu e Aprendizes do Salgueiro, até chegar ao segundo pavilhão do Feitiço Carioca e ao posto principal da Mocidade Unida da Cidade de Deus.

"Estou muito feliz. Desfilar na Série Ouro numa escola tão tradicional como a Em Cima da Hora é a chance perfeita de crescer profissionalmente. Agradeço ao presidente Wallace pela oportunidade. Darei o meu melhor, junto com a Clarice, com responsabilidade e comprometimento, para levar a escola ao seu objetivo”, disse Leonam.

O casal será anunciado à comunidade na apresentação dos sambas concorrentes, no dia 6 de novembro. No Carnaval de 2023, a agremiação da Zona Norte será a quarta escola a desfilar pela Série Ouro, com o enredo "Esperança, presente!", dos carnavalescos Marco Antonio Falleiros e Carlos Eduardo. O jovem casal fará sua estreia na Marquês de Sapucaí.