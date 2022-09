Marcelo Falcão - Divulgação

Marcelo FalcãoDivulgação

Publicado 08/09/2022 13:54

Rio - A quadra da Estação Primeira de Mangueira vai receber mais uma edição do Caldeirão Verde e Rosa, no dia 23 de setembro, a partir das 22h. O cantor Marcelo Falcão, ex-vocalista do grupo O Rappa, e MC Cabelinho são algumas atrações do evento.

Cantando pela primeira vez na Mangueira, Falcão promete levar o público ao delírio com os grandes sucessos de sua carreira. Clássicos como ‘Minha Alma’ e ‘Me deixa’ já estão garantidos no repertório do artista.

SERVIÇO

Caldeirão Verde e Rosa com Marcelo Falcão e Mc Cabelinho. Data: 23/09/2022 – sexta-feira. Horário: 22h

Local: Quadra da Estação Primeira de Mangueira – Rua Visconde de Niterói, 1072 – Mangueira /

RJ. Ingressos: R$ 30 PISTA – 1º LOTE. CAMAROTE DE VIDRO - R$ 40 – 1º LOTE. CAMAROTES LATERAIS para 15 pessoas - R$ 2 mil e R$ 500 de consumação. CAMAROTE PREMIUM para 10 pessoas - R$1.500 e R$ 500 de consumação. Ingressos à venda na quadra da Mangueira.