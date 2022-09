Imperatriz Leopoldinense apresenta sambas concorrentes para 2023 - Nelson Malfacini / Malfacini Press

Imperatriz Leopoldinense apresenta sambas concorrentes para 2023Nelson Malfacini / Malfacini Press

Publicado 02/09/2022 11:17 | Atualizado 02/09/2022 11:18



Rio - A Imperatriz Leopoldinense apresenta, neste domingo, os 20 sambas concorrentes para o Carnaval 2023 , em mais uma edição de sua tradicional feijoada. O evento contará com a participação especial da escola de samba paulistana Mocidade Alegre e também, com show de segmentos da "Rainha de Ramos". Os ingressos custam a partir de R$ 20,00 e os portões serão abertos às 13h.

"Conseguimos construir uma safra de samba muito forte e já temos certeza que a Imperatriz terá uma grande obra para o próximo Carnaval. A gente aproveita para fazer o convite aos componentes e moradores do Rio para que curtam a disputa de samba da Imperatriz", disse Cátia Drumond, presidenta da escola.

A compra dos ingressos para feijoada poderão ser realizadas online, através do Whatsapp (11) 99126-4866 ou presencialmente, de segunda à sexta-feira, das 10h às 18h, na quadra da escola de samba, localizada na Rua Professor Lacê, 235, no bairro de Ramos, Zona Norte do Rio.

Eliminatórias de samba

Após a feijoada, as eliminatórias para a escolha do samba oficial da agremiação ocorrerão semanalmente, às sextas-feiras. A primeira etapa da disputa está marcada para o dia 9 de setembro, e também será realizada na quadra leopoldinense. A entrada para o evento será gratuita, até 21h, mas após este horário, os ingressos custarão R$ 20. Já a grande final da competição está prevista para o dia 17 de outubro.

No próximo ano, a Imperatriz Leopoldinense desfilará na segunda-feira de Carnaval, no dia 20 de fevereiro e será a quarta escola a entrar na Sapucaí. Apostando na vitória do Carnaval 2023, a verde, branco e ouro tem como enredo "O aperreio do cabra que o excomungado tratou com má-querença e o santíssimo não deu guarida", do carnavalesco Leandro Vieira.