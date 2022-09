Erika Januza, a rainha de bateria da Viradouro, participou do evento para revelar os protótipos de fantasias do Carnaval 2023 - Divulgação

Publicado 17/09/2022 12:12 | Atualizado 17/09/2022 12:15

Rio - A Unidos do Viradouro reuniu lideranças de segmentos e o elenco artístico da escola de samba, na última quinta-feira, para apresentar os protótipos das fantasias que serão utilizadas no Carnaval 2023. Com a participação da rainha de bateria Erika Januza, foram revelados os trajes criados por Tarcísio Zanon para as 23 alas que cruzarão a Marquês de Sapucaí.

Os convidados se animaram com a apresentação das fantasias que integram o enredo que homenageará Rosa Maria Egipcíaca, conhecida como a primeira mulher negra a escrever um livro no Brasil. Para contar a trajetória de Rosa, nascida no Golfo de Benim, na África, e que chegou aos seis anos de idade ao Rio de Janeiro, a agremiação levará à Avenida várias faces da mulher negra, escravizada, que foi de meretriz a santa.

Enquanto Erika Januza surgiu no traje da Rosa Santa, os outros nomes que participaram do evento são: Gabi Reis (Rosa Menina); a ex-musa Luana Bandeira, que estreará como destaque (Rosa Meretriz); Viviane D’ Sousa (Rosa Feiticeira), destaque de chão; a musa Bellinha Delfim (Rosa Mãe); e a porta-bandeira Rute Alves (Rosa Rainha).

A Unidos do Viradouro conta com dois títulos de campeã, dos anos de 1997 e 2020. Em 2019, foi vice-campeã do Carnaval carioca e em 2022, ocupou o terceiro lugar no Grupo Especial.