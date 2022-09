Lexa prestigia coroação da irmã como princesa de bateria do Império Serrano

Rio - Após se apresentar no Rock in Rio, Lexa fez questão de prestigiar a coroação da irmã mais nova, Wenny Isa, como princesa de bateria do Império Serrano, na noite deste sábado. O evento na quadra da agremiação, em Madureira, Zona Norte do Rio, ainda contou com a presença de Darlin Ferrattry, rainha da Sinfônica do Samba e mãe das duas.

Milton Cunha e o cantor Suel foram outros nomes que estiveram na celebração, em uma noite marcada pelo encontro da agremiação com a Portela na quadra. A musa da azul e branco, Shayene Cesário, representou a escola de samba na reunião.

No Carnaval 2023, Wenny Isa, de 12 anos, fará sua estreia como princesa de bateria na mesma agremiação que Darlin Ferrattry, depois de desfilar à frente da bateria da Unidos de Bangu, na Série Ouro deste ano. Enquanto isso, Lexa segue no comando da Pura Cadência, na Unidos da Tijuca.

