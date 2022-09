Conheça todas concorrentes ao posto de rainha de bateria da Beija-Flor - Divulgação Beija-Flor

Publicado 21/09/2022 22:42 | Atualizado 21/09/2022 23:07



Rio - O posto de rainha de bateria da Beija-Flor de Nilópolis para o Carnaval 2023 está sendo disputado por 24 jovens. O concurso terá início nesta quinta-feira (22), às 20h, juntamente com a disputa de samba. As concorrentes se apresentarão ao som de sambas sorteados, e somente 10 se classificarão para a próxima fase.

Além da etapa de samba no pé, as postulantes ao cargo passarão por uma roda de conversa com personalidades da Beija-Flor e serão avaliadas, em outra fase, por todas as rainhas de bateria do Grupo Especial do Carnaval carioca.



A competição recebe a partir de 16 anos – completos até o próximo desfile – que comprovassem relação e vivência com a Beija-Flor. A intenção da escola é seguir sua tradição de rainhas da comunidade, como Raíssa de Oliveira, Neide Tamborim e Sônia Capeta – as três últimas majestades da agremiação.