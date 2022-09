Concurso para Rainha de Bateria da Beija Flor de Nilópolis começa - Eduardo Hollanda/Divulgação

Publicado 21/09/2022 19:36 | Atualizado 21/09/2022 20:46

Rio - A construção do Carnaval 2023 não para! Chegou a hora da Beija-Flor de Nilópolis decidir sua próxima Rainha de Bateria. Raíssa de Oliveira, que assumiu o cargo aos 12 anos, está há 19 anos à frente dos batuques da escola, e resolveu pendurar seus saltos. Neste ano, o enredo da escola será "Brava Gente! O grito dos excluídos no bicentenário da Independência", de Alexandre Louzada e André Rodrigues e além da rainha, a Beija-Flor ainda não definiu seu Samba-Enredo.

O concurso para a definição da próxima rainha recebeu inscrições no último dia 17 e 19, na quadra da escola, e poderia se inscrever qualquer menina a partir de 16 anos que comprovasse seu vínculo com a agremiação, mantendo a tradição da azul e branca de ter uma passista criada na comunidade. Além disso, a majestade não precisa só de samba no pé, outra tradição da diretoria é ter uma roda de conversa com pessoas importantes da Beija Flor, como fase eliminatória.

A competição entre as 24 inscritas vai começar nesta quinta-feira (22), junto com a disputa do samba. A partir da primeira apresentação, apenas dez meninas continuarão na disputa por várias etapas eliminatórias. No dia 6 de outubro as finalistas serão convocadas para a fase final, onde serão julgadas pela diretoria e últimas majestades da Azul e Branca.

A porta-bandeira da Beija-Flor, Selminha Sorriso, relembrou o sentimento por Raíssa de Oliveira: "Sabe quando você conhece alguém que nunca vai sair do coração? Ah a nossa Raíssa nunca sairá dos nossos corações. Vinte anos, não são vinte dias." e relembrou o trajeto da futura ex-majestade: "Foi uma jovem depois uma adulta, hoje é mãe. Só deixa a gente com sentimento de orgulho, de que ela cumpriu impecavelmente o seu papel".

Selminha também contou o que acha necessário para quem assumir o posto: "Ela vai estar maravilhosamente sambando, cantando, encantando e caminhando junto com o cortejo da bateria, vai sentir a vibração do coletivo. É um palco em movimento, é um teatro em movimento, e ali são muitos personagens que dependem de que você tenha esse pensamento. Nós só somos fortes e vemos isso juntos. A minha expectativa com a futura rainha, é que ela tenha esse sentimento de coletividade, compromisso com a agenda da escola, e o sentimento do amor pela Beija-Flor, entendendo o seu papel ali, e que ela saiba a importância de cada palavra que ela proferir."