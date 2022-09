Paolla Oliveira foi destaque como rainha de bateria da escola de samba campeã do carnaval carioca de 2022, a Grande Rio - Reprodução internet

Paolla Oliveira foi destaque como rainha de bateria da escola de samba campeã do carnaval carioca de 2022, a Grande RioReprodução internet

Publicado 22/09/2022 20:48

Rio - Paolla Oliveira usou as redes sociais, nesta quinta-feira, para se juntar à comemoração pelos 34 anos da Acadêmicos do Grande Rio. No aniversário da escola de samba, a atriz e rainha de bateria homenageou a agremiação resgatando fotos e vídeos dos eventos que participou estando à frente da Invocada.

"São 34 anos de Grande Rio. Não são só 34 anos de Carnaval. São 34 anos de comunidade, de Duque de Caxias, de gente, de ensaios, de ações e de Carnaval. A Grande Rio vai além do que se vê na avenida e na TV", declarou a artista, na legenda da postagem. "A Grande Rio é a manifestação da alegria e comprometimento com cada membro da escola e da região. Viva, todos os vivas, por muitos e muitos anos!!!", completou Paolla, que seguirá como rainha de bateria da escola no Carnaval 2023.

Em 2022, a Grande Rio foi consagrada como a grande campeã do Grupo Especial, conquistando um título inédito. Com o enredo "Fala, Majeté! As Sete Chaves de Exu", dos carnavalescos Gabriel Haddad e Leonardo Bora, a agremiação entregou um desfile impecável e desmistificando o orixá Exu, o mensageiro entre o mundo espiritual e os seres humanos. No próximo Carnaval, a escola de samba fará uma homenagem ao cantor Zeca Pagodinho na Marquês de Sapucaí.

