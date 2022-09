Neste sábado, Enzo Belmonte será anunciado como novo intérprete oficial da Vizinha Faladeira - Leo Queiroz

Publicado 22/09/2022 10:32 | Atualizado 22/09/2022 13:30

Rio - Enzo Belmonte é o novo intérprete oficial da escola de samba Vizinha Faladeira, uma das mais antigas do Brasil. A apresentação oficial será realizada neste sábado (24), na quadra da agremiação, localizada no Santo Cristo, durante o evento Feijuca da Pioneira, a partir das 14h.

Nascido e criado no Morro do Pinto, também no Santo Cristo, o sambista conheceu e se apaixonou pela agremiação quando tinha apenas 10 anos. Em 2016, aos 14 anos, Enzo participou pela primeira vez de uma disputa de samba-enredo, da qual saiu vencedor, tornando-se o compositor mais jovem a ganhar o campeonato. No ano seguinte, o artista levou o troféu para casa outra vez, consagrando-se como bicampeão."Quando o meu grande amigo e presidente David dos Santos me fez esse convite, de ser intérprete oficial, é claro que topei na hora, e confesso que fiquei muito emocionado e extremamente feliz. Tenho grandes referências de músicos e intérpretes dentro da própria história da Vizinha, como Betinho do Cavaco, Léo Torres, TiCarlos e Marcelinho, amigos que me ensinam muito até hoje. Eu, cria da comunidade, assumindo esse cargo de tamanha responsabilidade, é uma emoção que não cabe no peito", afirmou, emocionado.