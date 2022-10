Aieny Mendes, Lorena Raissa e Flavia Custódio posam com Raissa de Oliveira - Eduardo Hollanda/ Divulgação

Aieny Mendes, Lorena Raissa e Flavia Custódio posam com Raissa de Oliveira Eduardo Hollanda/ Divulgação

Publicado 05/10/2022 08:02 | Atualizado 05/10/2022 08:17

Rio - A Beija-Flor de Nilópolis definiu as finalistas do concurso para eleger a nova rainha de bateria da agremiação, nesta terça-feira, na quadra da escola. Aieny Mendes, de 20 anos, Flávia Custódio, de 40, e Lorena Raissa, de 15, seguem na disputa pelo cargo que foi de Raissa de Oliveira. A grande decisão está marcada para o dia 13 de outubro.

fotogaleria

As seis semifinalistas foram avaliadas por Dona Débora, presidente da Velha Guarda, Tia Lúcia, presidente da ala das baianas, e Simone Sant’anna, diretora de Harmonia. As finalistas foram anunciadas por Selminha Sorriso."Acredito que uma rainha deve amar a sua escola, exaltar o seu pavilhão, ter samba no pé, carisma e muita humildade, e isso todas as nossas finalistas demonstraram", afirmou Raissa de Oliveira, que passará a coroa para a nova majestade após 20 anos à frente da ‘Soberana’.O concurso ‘Rainha da Comunidade’ teve, ao todo, 24 candidatas. Ao longo de 2 semanas, as candidatas foram avaliadas pelo samba no pé, vivência com a Beija-Flor, postura, carisma, oratória, simpatia e elegância. Neste ano, o enredo da escola será "Brava Gente! O grito dos excluídos no bicentenário da Independência", de Alexandre Louzada e André Rodrigues.