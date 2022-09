Raissa de Oliveira posa com Giovanna Lancellotti, Sônia Capeta e as candidatas do concurso - Eduardo Hollanda/Divulgação

Raissa de Oliveira posa com Giovanna Lancellotti, Sônia Capeta e as candidatas do concursoEduardo Hollanda/Divulgação

Publicado 30/09/2022 16:46

Rio - A Beija-Flor de Nilópolis realizou mais uma eliminatória do concurso para eleger a nova rainha de bateria da agremiação, nesta quinta-feira, na quadra da escola. Seis candidatas seguem na disputa pelo cargo que foi de Raissa de Oliveira por 19 anos. Na mesma noite, a azul e branco classificou seis sambas que podem ser o hino do enredo “Brava Gente! O grito dos excluídos no bicentenário da Independência”, no Carnaval do ano que vem. O evento ainda contou com a presença de Sônia Capeta e da atriz Giovana Lancellotti.

fotogaleria

Em busca do posto que era de Raissa de Oliveira, as candidatas se apresentaram individualmente para um júri composto pela ex-rainha de bateria, representantes dos ritmistas, da harmonia e personalidades como Dona Débora, da Velha Guarda, e Tia Lúcia, da ala das baianas. De oito participantes, seis foram classificadas. São elas: Aieny Mendes, Flávia Custódio, Lorena Raissa, Lorrayne Lopes, Thaís Ferreira e Thata Gávea.

Logo em seguida, a disputa dos sambas-enredo empolgou o público presente na quadra da Beija-Flor. Seis deles passaram para a próxima fase das eliminatórias. Confira quais:

Samba 01 - Léo do Piso, Beto Nega, Manolo, Diego Oliveira, Julio Assis e Diogo Rosa

Samba 05 - Junior Trindade, Romulo Presidente, Thiago Portela, Andrezinho Ceciliano, Daniel Pereira e Silvio Romai

Samba 08 - Júlio César Freid’sil e Filipe Zizou

Samba 20 - Moisés Silva, Almir Sereno, Bertolo, Alan da Zorra, Léo de Souza e Zé Branco

Samba 23 - Kirraizinho, Dr. Rogério, Marquinhos Bf, Marcelão, Ubirajara e Gladiador

Samba 26 - Theo M. Neto, Lucas Gringo, Serginho Sumaré, Xande Ribeiro, Neilson Oliveira e Cláudio Vagareza