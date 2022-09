De vestido curtinho, Lexa cai no samba na quadra da Unidos da Tijuca

Rio - Lexa, de 27 anos, marcou presença em mais uma eliminatória do concurso de sambas-enredo da Unidos da Tijuca, na quadra da agremiação, na noite desta quinta-feira. De vestido curto e colado, a cantora, que é Rainha de Bateria da amarelo e azul, atraiu todos os olhares devido sua beleza e boa forma. Na ocasião, a esposa de MC Guimê também mostrou muita simpatia, samba no pé e não economizou no rebolado. Quem também participou do evento foi o cantor Dudu Nobre. Vale lembrar que a Unidos da Tijuca vai levar para a Avenida no ano que vem toda a história, cultura e beleza da Baía de Todos-os-Santos.

