Enredo de Leandro Vieira é inspirado por cordéis populares - Nelson Manfacini / ManfaciniPress

Enredo de Leandro Vieira é inspirado por cordéis popularesNelson Manfacini / ManfaciniPress

Publicado 06/10/2022 14:59

Rio - A Imperatriz Leopoldinense define, neste sábado (8), os três sambas finalistas do concurso que elegerá o hino da escola para o Carnaval de 2023. A escolha acontecerá na "Feijoada da Leopoldina", evento sediado na quadra de ensaios da Imperatriz, em Ramos, Zona Norte do Rio.

O enredo da escola para 2023 é "O aperreio do cabra que o excomungado tratou com má-querença e o santíssimo não deu guarida", do carnavalesco Leandro Vieira. Ele se inspira em cordéis populares, como "A chegada de Lampião no inferno", "O grande debate que teve Lampião com São Pedro" e "A chegada de Lampião no céu", que se debruça nas hipóteses da literatura de cordel sobre o que teria acontecido com a alma do cangaceiro após sua morte.

A grande final da disputa de samba-enredo está marcada para o dia 17 de outubro. A Imperatriz Leopoldinense será a quarta escola a desfilar na segunda-feira de Carnaval, no dia 20 de fevereiro.

Além da definição dos sambas finalistas, a "Feijoada da Leopoldina" conta com um show do grupo Caju pra Baixo e com homenagens a grandes nomes da história da Rainha de Ramos, como Preto Jóia, Chiquinho e Zé Katimba.