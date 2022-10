Imperatriz Leopoldinense apresenta sambas concorrentes para 2023 - Nelson Malfacini / Malfacini Press

Imperatriz Leopoldinense apresenta sambas concorrentes para 2023

Publicado 10/10/2022 22:02 | Atualizado 11/10/2022 03:04

Rio - A Imperatriz Leopoldinense vai promover na próxima segunda-feira (17), a grande final do concurso de samba-enredo para o Carnaval de 2023. Na programação, está prevista a apresentação das três parcerias finalistas, roda de samba e o novo show da escola, que mistura clássicos sambas-enredos, como "Liberdade, Liberdade", e hits da atualidade, como "Pesadão" da cantora IZA, que também é Rainha de Bateria da escola.

"É uma alegria voltar à Imperatriz e poder desfrutar do talento de uma ala de compositores tão celebrada. A disputa caminha para o fim e eu, como carnavalesco, só tenho que agradecer as vinte parcerias que se debruçaram sobre o enredo e celebrar os três finalistas que chegam à final emprestando brilho e qualidade ao trabalho que estamos desenvolvendo", afirma o carnavalesco Leandro Vieira.



A noite de festa no bairro de Ramos também vai contar com a presença das musas da Imperatriz para o próximo ano. São elas, as influencers Hariany e Marina Ferrari e as representantes da comunidade Carmen Mondego, Ketula Mello e Nathalia Reis.



Das 20 parcerias que se inscreveram no concurso apenas 3 chegaram até a fase final da disputa, após dois meses de competição. São eles:



Samba 7: Me Leva, Gabriel Coelho, Miguel da Imperatriz, Luiz Brinquinho, Antonio Crescente e Renne Barbosa

Samba 13: Jeferson Lima, Rômulo Meireles, Bello, Silvio Mesquita, Carlinhos Niterói e R. Gêmeo

Samba 18: Dudu Nobre, Kléber Rodrigues, Márcio Pessi, Maestro, Luizinho das Camisas e Rafael Mikaiá.



A ordem de apresentação da final será definida em sorteio no dia do evento e o evento será realizado na quadra da escola. Os ingressos antecipados custam a partir de R$ 25.



Em 2023, a Imperatriz Leopoldinense será a quarta escola a desfilar na segunda-feira de Carnaval, no dia 20 de fevereiro, com o enredo “O aperreio do cabra que o excomungado tratou com má-querença e o santíssimo não deu guarida”, do carnavalesco Leandro Vieira.



O tema se inspira em cordéis populares, como “A chegada de Lampião no inferno”, “O grande debate que teve Lampião com São Pedro” e “A chegada de Lampião no céu", que se debruça nas hipóteses da literatura de cordel sobre o que teria acontecido com a alma do cangaceiro após sua morte, em 28 de julho de 1938.

SERVIÇO:



Evento: Final de Samba-Enredo da Imperatriz

Data: 17 de outubro (segunda-feira)

Horário: 21h

Ingressos: a partir de R$ 25,00

Informações: (21) 98317-6137

Local: Rua Professor Lacê, 235, Ramos