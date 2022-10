Festa da final terá show inédito com os segmentos da escola - Divulgação

Festa da final terá show inédito com os segmentos da escolaDivulgação

Publicado 13/10/2022 12:42 | Atualizado 13/10/2022 13:04

Rio - A Unidos do Viradouro define, neste domingo (16), o samba que levará à Marquês de Sapucaí para o Carnaval de 2023. Três composições estão na finalíssima.

O enredo é “Rosa Maria Egipcíaca”, do carnavalesco Tarcísio Zanon, e vai homenagear a primeira negra a escrever um livro no Brasil, “Sagrada Teologia do Amor Divino das Almas Peregrinas”. A Viradouro, que foi a terceira colocada do Grupo Especial em 2022, será a última a desfilar na segunda-feira de Carnaval, no dia 20 de fevereiro.

Com início às 17h, a festa tem também em sua programação um show inédito com os segmentos da escola, além de apresentações do grupo Projeto Nosso Samba e do DJ Natinho Negrada.

A quadra fica na Avenida do Contorno, 16, Barreto, em Niterói. O ingresso custa R$ 20. Mais informações pelo telefone 2828-0658.