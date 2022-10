Erika Januza brilha na escolha do samba-enredo da Viradouro

Rio - A rainha de bateria Erika Januza mostrou todo seu samba no pé durante evento que divulgou o samba-enredo para o Carnaval 2023 da Viradouro , na quadra da agremiação, em Niterói, na noite deste domingo. A atriz escolheu um look inspirado no mar, com direito a cropped cheio de conchas, saia curtinha e uma coroa.