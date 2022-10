Pedro de Scooby será enredo de escola de samba no Carnaval 2023 - Reprodução Internet

Pedro de Scooby será enredo de escola de samba no Carnaval 2023Reprodução Internet

Publicado 17/10/2022 14:54

Rio - O surfista Pedro Scooby, de 34 anos, vai virar enredo de escola de samba no Carnaval 2023. A União do Parque Curica anunciou, neste domingo, que vai homenagear um dos mais ilustres e apaixonados ex-moradores do bairro da Zona Oeste do Rio.

fotogaleria

A agremiação desfila pela série prata, no dia 25 de fevereiro do ano que vem, na Intendente Magalhães, no Rio. O enredo do desfile é "Pedro Scooby, amante desse mar de gente da Curicica". "Mesmo com a fama e todo histórico de viagens e conhecimentos adquiridos por todo o mundo, Scooby sempre que possível exalta nosso bairro e todo povo da Curicica, dizendo com orgulho que é mais um cria da Curicica!", diz a publicação da agremiação nas redes sociais.

"Scooby é gente da gente! Apaixonado pelo funk, rap, futebol, arte de rua, pela resenha de qualidade com os amigos e obviamente pela praia! Toda essência, leveza e o colorido do subúrbio estarão presentes no nosso desfile no Carnaval 2023, sendo o nosso maior desafio, estreitar ainda mais os laços com nossa comunidade, bem maior da nossa agremiação!", continua.

"Identificação e orgulho de ser quem nós somos! Orgulho de ter no Pedro Scooby, uma referência para os nossos! Uma figura ímpar que carrega nossa cultura e nosso lugar consigo por todo mundo!", completa.

O surfista agradeceu o carinho nos Stories do Instagram. "Galera, mais uma novidade. Pedro Scooby vai virar enredo de escola de samba. União do Parque Curicica, escola da minha querida Curicica, vai me usar como enredo e eu estou muito honrado", afirmou.

Cria da Curicica

O surfista Pedro Scooby, que é de Curicica, não esconde seu amor pelo local e costumava falar muito de lá durante sua participação no "BBB 22". Após deixar o reality show, ele comemorou seu aniversário no bar de seu irmão, que fica na região, e convidou todo o público a comparecer ao evento. O atleta também costuma levar os filhos, Dom, Bem e Liz, a festas e eventos no local com o intuito de as crianças conhecerem sua origem.