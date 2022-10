Iza deixa o posto de rainha de bateria da Imperatriz Leopoldinense - Reginaldo Pimenta

Publicado 18/10/2022 21:41 | Atualizado 18/10/2022 21:54

Rio - A cantora Iza não é mais a rainha de bateria da Imperatriz Leopoldinense, segundo a própria escola de samba anunciou nesta terça-feira. Em nota publicada no Instagram, a agremiação explicou que a saída da artista do posto foi motivada por "incompatibilidade" de agenda.

"A relação de uma das principais representatividades femininas da agremiação carece de uma conexão ainda mais forte com a instituição, os ritmistas e, principalmente, a comunidade, a mais importante força motriz de uma escola de samba e infelizmente, os outros compromissos da cantora no momento não permitem que isso aconteça agora", diz o comunicado.

Iza desfilou com a Imperatriz como rainha de bateria pela primeira vez em 2020, quando a escola levou o título da Série A. Em 2022, a cantora retornou à Sapucaí com a agremiação, no enredo "Meninos eu vivi... Onde canta o sabiá, Onde cantam Dalva & Lamartine", ficando com a décima posição do Grupo Especial.