Casal de mestre-sala e porta-bandeira da Imperatriz deu show na final de sambaDivulgação

Publicado 18/10/2022 10:31 | Atualizado 18/10/2022 11:25

Rio - A Impeatriz Leopoldinense definiu, na madrugada desta terça-feira, seu samba-enredo para o Carnaval 2023. A obra leva as assinaturas de Me Leva, Gabriel Coelho, Miguel da Imperatriz, Luiz Brinquinho, Antonio Crescente e Renne Barbosa.



O resultado foi anunciado por volta das 4h, pelo diretor-executivo da escola, João Felipe Drumond. "Eu não tenho palavras para descrever a emoção de vencer mais uma vez a disputa na Imperatriz. Estou muito emocionado. Que seja um grande ano pra nós", comemorou Me Leva, que conquistou sua sexta vitória.

A Imperatriz será a quarta escola a desfilar na segunda-feira de Carnaval. O enredo de Leandro Vieira, que fará sua estreia na agremiação de Ramos após dois títulos pela Mangueira, é inspirado nos cordéis que contam as histórias de Virgulino Ferreira da Silva, o cangaceiro Lampião. O título é "O aperreio do cabra que o excomungado tratou com má-querença e o santíssimo não deu guarida".



A pesquisa do tema partiu de cordéis populares, como "A chegada de Lampião no inferno", "O grande debate que teve Lampião com São Pedro" e "A chegada de Lampião no céu", que se debruça nas hipóteses da literatura de cordel sobre o que teria acontecido com a alma do cangaceiro após sua morte, em 28 de julho de 1938.

O último título da Imperatriz foi em 2001.