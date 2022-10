Império Serrano realiza ajustes no samba-enredo para Carnaval 2023 - Divulgação / Vinícius Lima

Publicado 21/10/2022 14:04 | Atualizado 21/10/2022 14:09

Rio - Após decidir seu samba-enredo para o Carnaval 2023 , o Império Serrano realizou os últimos ajustes na canção, responsável por exaltar o sambista Arlindo Cruz durante o desfile da escola na Sapucaí. A música intitulada "Lugares de Arlindo" é uma composição de Sombrinha, Aluísio Machado, Carlos Senna, Carlitos Beto Br, Rubens Gordinho e Ambrosio Aurélio e passeia por vários aspectos da vida do artista, como sua religiosidade e carreira musical.

Um dos diferenciais do samba-enredo é o seu formato. Feito em acróstico, as primeiras letras de cada verso formam o nome Arlindo Domingos da Cruz Filho no sentido vertical.





De volta ao Grupo Especial, o Império Serrano anunciou, em junho, qual seria o tema de seu enredo para o Carnaval de 2023, assinado pelo carnavalesco Alex de Souza. Após exaltar grandes baluartes ao longo da última década, como Dona Ivone Lara e Silas de Oliveira, a agremiação decidiu levar à Sapucaí a vida e obra de Arlindo Cruz, retratando toda a musicalidade do cantor e compositor na Avenida.

Confira a letra final



Acorde partideiro sem igual, nascia então, um samba do seu jeito

Reluz feito Candeia, imortal, o compositor, sambista perfeito

Levada de tantam, banjo e repique, poesia de um Cacique, malandragem deu lição

Inspiração de ventre ancestral, o dueto, a patente vem do fundo do quintal

Na boêmia, no subúrbio, na viela… O seu nome é favela: Madureira



Dagô, Dagô Saravá, Obá kaô

O brado que traz justiça, faz a vida recompor

Deixa, o fim da tristeza ainda há de chegar

O show do artista vai continuar

Morando nos sambas que você fez pra mim

Imperiano sim!

No verso que aflora

Giram os sonhos da porta-bandeira

O amor de Orfeu melodia namora

Serrinha é teu canto pra vida inteira



Dagô, Dagô é a lua de Aruanda

A espada é de guerra e Ogum vence demanda



Cercado de axé, semeia o bem, o povo a cantar laiá laiá laiá

Receba a gratidão, Reizinho desse chão, aqui é o teu lugar

Uma porção de fé… O filho do verde esperança nos conduz

Zambi da Coroa Imperial, abiaxé, Arlindo Cruz





Firma na palma da mão, tem alujá e agogô

Império Serrano, falange de Jorge, oxê de Xangô

Laroyê Epa Babá

Há de roncar meu tambor

O verso de Arlindo, morada do amor