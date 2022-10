Lorena Raissa, de apenas 15 anos, ganhou o concurso "Rainha da Comunidade" e substituirá Raissa de Oliveira à frente da bateria ‘Soberana’ - Eduardo Hollanda / Divulgação

Lorena Raissa, de apenas 15 anos, ganhou o concurso "Rainha da Comunidade" e substituirá Raissa de Oliveira à frente da bateria ‘Soberana’Eduardo Hollanda / Divulgação

Publicado 21/10/2022 09:08 | Atualizado 21/10/2022 09:12

Rio - Uma semana após vencer o concurso de rainha de bateria da Beija-Flor, Lorena Raissa, de 15 anos, foi coroada, na noite desta quinta-feira (20), na quadra da escola, em Nilópolis, na Baixada. A jovem recebeu a coroa e a faixa das mãos do diretor de marketing da Liesa, Gabriel David, e da ex-rainha da escola, Raíssa de Oliveira, na mesma noite em que a agremiação definiu seu samba para 2023.

"A única herança que a minha família me deixou foi o amor pela Beija-Flor de Nilópolis", declarou a nova rainha. Estrelas do posto em décadas anteriores, Neide Tamborim e Soninha Capeta também marcaram presença no evento, assim como a eterna destaque Pinah.

Criada na comunidade, Lorena nasceu enquanto a mãe voltava de um ensaio técnico da agremiação na Sapucaí, em 2007. O ônibus que voltaria a Nilópolis precisou mudar de trajeto e parar em uma maternidade, onde a mãe da sambista, Aline Souza, deu à luz.

Parte de uma família de apaixonados pela Beija-Flor, Lorena é a sexta da casa a se tornar componente da escola. A mãe da nova rainha foi passista por mais de 30 anos, mesmo posto que outras duas filhas exercem. Lorena ainda tem um irmão que desfila na bateria e outro no time de intérpretes que trabalha com Neguinho da Beija-Flor.

Além de Lorena, outras duas finalistas do concurso, Aieny Mendes, de 21, e Flávia Custódio, de 40, foram agraciadas com o título de princesas da ala de passistas da escola.

Ambas as concorrentes receberam as faixas das mãos de três rainhas de bateria de outras escolas, Evelyn Bastos, da Mangueira, Bianca Monteiro, da Portela, e Mayara Lima, do Paraíso do Tuiuti, que também atuaram como juradas.

"Em uma sociedade que só nos oferece o pior, sustentar a coroa na maior festa do mundo é uma afronta! Que a gente possa construir uma ponte cada vez mais vigorosa como uma estratégia para tornar possível e sempre mais aceitável, os reinados periféricos", desabafou Evelyn, que desde 2014 desfila à frente dos ritmistas da verde e rosa.

O enredo da Beija-Flor é "Brava Gente! O grito dos excluídos no bicentenário da Independência", dos carnavalescos Alexandre Louzada e André Rodrigues. A azul e branca será a 5ª a desfilar na segunda-feira, 20 de fevereiro, pelo Grupo Especial.