Dandara Mariana desfilou pelo Salgueiro em 2022. No ano que vem, a atriz será rainha de bateria da Imperatriz Leopoldinense - Reprodução Internet

Publicado 28/10/2022 13:20

Rio - A atriz Dandara Mariana, de 34 anos, vai substituir a cantora Iza, de 32, como rainha de bateria da escola de samba Imperatriz Leopoldinense no Carnaval 2023. A informação é do colunista Valmir Moratelli, da "Veja", e foi confirmada ao DIA pela assessoria da artista. Atualmente, Dandara interpreta a personagem Talita na novela "Travessia", de Gloria Perez, na TV Globo.

Dandara Mariana não é estreante no Carnaval. A carioca já participou da comissão de frente da Unidos de Padre Miguel, também já mostrou seu samba no pé na Vila Isabel e Paraíso do Tuiuti, além de ter desfilado como musa do Salgueiro este ano.

A agremiação de Ramos anunciou a saída de Iza do posto de rainha no dia 18 de outubro. De acordo com a escola, a artista deixou o cargo por conta de "incompatibilidade de agendas". "A relação de uma das principais representatividades femininas da agremiação carece de uma conexão ainda mais forte com a instituição, os ritmistas e, principalmente, a comunidade, a mais importante força motriz de uma escola de samba e infelizmente, os outros compromissos da cantora no momento não permitem que isso aconteça agora", dizia o comunicado.

Além de Iza, beldades como Luiza Brunet e Cris Vianna também já desfilaram à frente dos ritmistas da Imperatriz Leopoldinense, que em 2023 será a quarta escola do Grupo Especial a entrar na Avenida na segunda-feira de Carnaval. A Verde e Branco terá o enredo "O aperreio do cabra que o excomungado tratou com má-querença e o santíssimo não deu guarida".