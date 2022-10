O espaço da frisa concede uma visão privilegiada para o Sambódromo - Divulgação

Publicado 25/10/2022 09:30

Rio - Um total de 5.338 pessoas procuraram a Liga Independente das Escolas de Samba do Rio (Liesa) nesta segunda-feira, 24, para realizar pré-reservas de frisas rumo ao Carnaval 2023.



Do total de pedidos, 5.053 deles foram feitos por pessoas físicas e 285 por pessoas jurídicas. Eles foram voltados, nesta ordem, para o Domingo de Carnaval, em 19 de fevereiro (4.595 pedidos); a Segunda-Feira, 20 de fevereiro (4.324) e o Sábado das Campeãs, 25 de fevereiro (2.174) — cada pedido de reserva pode contemplar mais de uma data.



A vontade do público de ocupar esses espaços privilegiados da Sapucaí também ficou evidente pelo número de acessos no site da Liesa em meio ao período de pré-reserva: foram mais de 150 mil cliques.

Feitas as pré-reservas, a Liesa disponibilizará a partir do dia 18 de novembro de 2022 a relação de contemplados. Serão atendidos os pedidos de acordo com a ordem de chegada registrada hoje, obedecendo o limite de capacidade de cada setor da Avenida.



As informações sobre a finalização de compra dos espaços serão disponibilizadas por telefone (21-3190-2100) e pela Central Liesa de Atendimento (Rua da Alfândega, 25, lojas B/C – Centro, no horário de 9h às 16h horas).



Quem tiver a solicitação de pré-reserva confirmada deverá efetuar o pagamento integral do seu pedido através de um boleto bancário (emitido pela “HCS Eventos Ltda”, empresa contratada pela Liesa especialmente para essa finalidade). O documento que será enviado para o e-mail cadastrado pelo interessado, com vencimento para o dia 23 de novembro. Caso não faça o pagamento, o interessado perderá o direito de adquirir os ingressos.



De acordo com a quantidade de reservas não quitadas, a Liesa fará uma nova convocação para os solicitantes não atendidos, bem como poderá colocar à venda pela internet o saldo restante.



A partir do dia 8 de fevereiro do ano que vem, quem comprou as frisas estará apto a retirar seus ingressos na Central Liesa apresentando recibo e sua identidade (ou, se por terceiros, através de documento de autorização com firma reconhecida).