Paraíso do Tuiuti abre inscrições para desfilar nas alas de comunidade da escola - Alexandre Macieira / Flickr RioTur

Publicado 25/10/2022 09:00

Rio - Escola que abre o segundo dia de desfiles do Carnaval em 2023, o Paraíso do Tuiuti anunciou, na última segunda-feira (24), o início das inscrições para desfilar nas alas de comunidade da agremiação. O cadastramento é realizado sempre às segundas-feiras, a partir das 19h, na quadra da escola.



Os interessados devem se dirigir ao local, levando documento de identificação, CPF, comprovante de residência e precisam pagar uma taxa no valor de R$ 130. Após o cadastro, os inscritos terão direito a receber a camisa do enredo.



Os ensaios de rua da agremiação começam no dia 7 de novembro. A quadra do Tuiuti fica no Campo de São Cristóvão, 33, em São Cristóvão.