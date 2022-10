Estácio de Sá escolhe samba-enredo e coroa nova rainha de bateria

Rio - A Estácio de Sá reuniu os foliões, na noite desta sexta-feira, para anunciar a escolha do samba-enredo que a agremiação levará para a Sapucaí no Carnaval 2023. Em evento na quadra da escola, na Região Central do Rio, Nathalia Hino foi coroada como a nova rainha de bateria da agremiação, usando um vestido na cor prata e cravejado de cristais para receber a coroa e faixa de majestade da bateria Medalha de Ouro.

"Eu quero em primeiro lugar agradecer a Deus, agradecer ao presidente, a diretoria pelo convite para reinar à frente da bateria Medalha de Ouro. Fui recebida com muito carinho pelo mestre Chuvisco, por todos os ritmistas e demais segmentos desta grande escola. Meu coração é só gratidão por fazer parte desta grande família, agora somos todos um. Vamos juntos em busca do título, levar a Estácio de Sá para o lugar de onde ela nunca deveria ter saído", declarou a nova rainha, após ser coroada por Jack Maia, ex-rainha de bateria da escola.

Durante o evento, a escola revelou que o samba-enredo escolhido para o próximo ano é de autoria de Samir Trindade, Fabrício Sena Pereira, Deiny Leite, Jeiffer Almeida, Felipe Pereira, Cara de Macaco e João Eduardo.



A Estácio de Sá levará para a Avenida no ano que vem o enredo "São João, São Luís, Maranhão! Acende a fogueira do meu coração", desenvolvido pelo carnavalesco Mauro Leite. A agremiação vai disputar o campeonato da Série Ouro, sendo a quarta agremiação a cruzar o Sambódromo na sexta-feira de Carnaval, dia 17 de fevereiro.

