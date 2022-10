Lorena Raissa, de apenas 15 anos, ganhou o concurso "Rainha da Comunidade" e substituirá Raissa de Oliveira à frente da bateria ‘Soberana’ - Eduardo Hollanda / Divulgação

Publicado 30/10/2022 05:00

Rio - Olha a Lorena Raissa aí, gente! Com 15 anos, a estudante é a nova Rainha de Bateria da Beija-Flor. Nota 10 nos quesitos postura, carisma, oratória, simpatia e elegância, a adolescente fará sua grande estreia no cargo e na Avenida no Carnaval do ano que vem. Ela recebeu a coroa e a faixa de 'majestade', no último dia 20, na quadra da Azul e Branco, na Baixada Fluminense, após disputar o posto, que foi de Raissa de Oliveira por 20 anos, com outas 23 candidatas no concurso 'Rainha de Comunidade'. "A ficha ainda não caiu, mas pode ter certeza que vou representar muito bem a escola neste Carnaval e nos outros", afirma.

Cria da comunidade, Lorena nasceu enquanto a mãe voltava de um ensaio técnico da agremiação na Sapucaí, em 2007. Parte de uma família de apaixonados pela Beija-Flor, a adolescente é a sexta da casa a se tornar componente da escola. Sua mãe foi passista por 30 anos, mesmo posto que as irmãs exercem. Um dos irmãos desfila na bateria e o outro faz parte do grupo de intérpretes que trabalha com Neguinho da Beija-Flor.



"Minha relação com a escola vem desde o meu nascimento. A minha mãe é cria da comunidade, da escola. Hoje sou ajudante da minha irmã no Instituto Beija-Flor, desfilo há nove anos na ala das passistas e, agora, estou à frente da bateria Soberana. E vou desfilar por quantos anos forem precisos pela escola e defendendo o pavilhão", avisa Lorena. "Sempre fui apaixonada pelo Carnaval. Minha família nasce com o samba e o Carnaval nas veias. Tenho muito orgulho de ter nascido na comunidade e amo mesmo o pavilhão", reforça.

A jovem ainda brinca que a quadra da Azul e Branco é seu quintal. "Estou segunda, terça, quinta e sábado dentro da Beija-Flor. É meu quintal, minha casa", diz ela, aos risos. Ela também destaca que, após assumir o novo cargo, recebeu todo o carinho dos integrantes da agremiação. "Estou lá há 15 anos e não 15 noites. Fui muito bem abraçada e seja o que a comunidade quiser", deseja a estudante.

Raissa de Oliveira, de 31 anos, é uma das grandes inspirações de Lorena - ao lado de sua mãe e irmã -, que manifesta a vontade de orgulhar a veterana da agremiação. "Quero muito seguir os passos da tia Raissa. Carrego o nome dela e quero orgulhar ela à frente da bateria. Mas também quero deixar minha marca para a próxima Rainha, e para todos que verem o que gosto de fazer, o meu verdadeiro amor pelo samba e pelo pavilhão", comenta.

Raissa também exalta a adolescente e afirma que ela nasceu para brilhar. "Lorena é minha filha, vi ela nascer praticamente. É uma menina que sempre tive contato, amor, não só por ela, mas pela família dela. A Lorena tem uma estrela própria, ela nasceu rainha. Nasceu com coroa. Não tem explicação isso", afirma a ex-ocupante do cargo. A veterana do samba ainda revela os conselhos que deu para a estudante. "Manter com o pé no chão, humildade, carisma e o jeitinho dela, que contagia as pessoas, que ela não perca essa essência da Lorena, da menina de comunidade, da menina que toda a comunidade apostou. Tenho certeza, sem sombra de dúvida, que a Lorena fará um belíssimo desfile e um belíssimo Carnaval. Estou muito feliz por isso", vibra.

No ano que vem, a Beija-Flor leva para a Sapucaí o enredo "Brava Gente! O grito dos excluídos no bicentenário da Independência", desenvolvido pelos carnavalescos Alexandre Louzada e André Rodrigues. A Azul e Branco será a quinta escola a desfilar, na segunda-feira, 20 de fevereiro, pelo Grupo Especial.

Dicas das majestades do samba e das comunidades



Lorena integra o time das 'Rainhas da Comunidade', que brilham à frente da bateria. Assim como a estudante Mayara Lima, da Paraíso do Tuiuti, também fará sua estreia no cargo. A professora de samba fala sobre a nova experiência e aconselha a estudante.

"Vai ser a primeira vez que eu vou sair como rainha de bateria, mas, no último desfile, eu já vim na frente da bateria como princesa. Além de controlar o nervosismo, que é bem difícil, minha dica é para que ela interaja muito com a bateria, com os ritmistas. Eles são o nosso apoio ali. No mais, é se divertir e mostrar a força, a alegria e a emoção de vivermos aquele momento mágico. Seja você mesma, chore, sorria, viva a intensidade da Sapucaí. E muito boa sorte para todas nós", afirma.

Evelyn Bastos, que completa uma década a frente da bateria da Mangueira, em 2023, também manda seu recadinho para a jovem. "A dica é ela colocar o amor pela escola no trabalho dela. Tudo o que a gente faz com amor acontece de forma triunfal", acredita.



Bianca Monteiro, da Portela, também é experiente no assunto. Ela, que assumiu o cargo na escola em 2016, fala com carinho sobre Lorena e afirma: "A dica é que ela aproveite ao máximo esse sonho. Que não esqueça porquê e pra que ela quis chegar ali. Minha dica é que ela não perca a inocência, doçura e seja feliz. Esse momento é dela. Ela tem muito talento e samba no pé".