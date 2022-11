Grande Rio - Carnaval 2022 - Cleber Mendes/Agencia O Dia

Publicado 01/11/2022 20:58 | Atualizado 01/11/2022 21:01

Rio - As doze escolas de samba do Grupo Especial do Rio já têm as datas dos ensaios técnicos para o Carnaval 2023, definidas pela Liga Independente das Escolas de Samba. Para o próximo ano, a organização determinou que as quatro primeiras colocadas no último desfile terão direito ao teste de luz e som na Marquês de Sapucaí, benefício que, até então, só a campeã tinha.

De acordo com a Liesa, o objetivo é melhorar os ajustes técnicos feitos no Sambódromo para os dias oficiais dos desfiles, que acontecem entre 19 e 20 de fevereiro de 2023. A temporada de ensaios está prevista para ter início no dia 15 de janeiro, tendo o Império Serrano e a Paraíso do Tuiuti como as primeiras a cruzar a Avenida. A entrada segue gratuita e o público pode levar itens de alimentação e bebida para consumo próprio.



Confira o calendário dos ensaios técnicos:

15 de janeiro

Império Serrano – 20h30

Paraíso do Tuiuti – 22h

22 de janeiro

Imperatriz – 20h30

Unidos da Tijuca – 22h

29 de janeiro

Mocidade – 20h30

Mangueira – 22h

05 de fevereiro

Salgueiro – 20h30

Portela – 22h

11 de fevereiro - Teste de Som e Luz

Lavagem da Avenida – 18h30

Vila Isabel – 20h30

Viradouro – 22h

12 de fevereiro - Teste de Som e Luz

20h30 – Beija-Flor

22h – Grande Rio