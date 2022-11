Gracyanne Barbosa e Belo curtem lançamento de camarote

Rio - Gracyanne Barbosa e seu marido, o cantor Belo, participaram do lançamento de um camarote para o Carnaval 2023, no Rio, na noite desta terça-feira. A musa fitness mostrou seu corpão escultural com um modelito transparente e atraiu olhares enquanto esteve no local.

Famosos como as ex-participantes de "A Fazenda" Erika Schneider e Solange Gomes também prestigiaram o evento. Todo sorridente com a recém-conquistada fama, o ex-marido de Jojo Todynho, Lucas Sousa, também curtiu a festa.

