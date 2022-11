Desde esta sexta-feira (11) usuários das plataformas de streaming já podem realizar o "pré-save" do álbum - Divulgação

Desde esta sexta-feira (11) usuários das plataformas de streaming já podem realizar o "pré-save" do álbumDivulgação

Publicado 11/11/2022 11:54 | Atualizado 11/11/2022 12:08

Rio – O álbum com os sambas-enredo das escolas do Grupo Especial para 2023 começa a ser disponibilizado neste sábado (12) nas plataformas de streaming. Assim como na temporada passada, a liberação das faixas será realizada semanalmente, em conjunto com a exibição do programa “Seleção do Samba”, da TV Globo, que estreia no mesmo dia e conta como cada agremiação escolheu o hino que levará para a Avenida.

As primeiras escolas a terem as gravações oficiais disponíveis na internet serão Paraíso do Tuiuti, Vila Isabel, Salgueiro e Portela, que estrelam a estreia do programa. Desde esta sexta-feira (11) usuários das plataformas já podem realizar o "pré-save". Nos próximos sábados, sempre após o programa "Altas Horas", será possível ver a festa das outras comunidades na TV.

O segundo programa, no dia 19, trará os bastidores e os sambas de Império Serrano, Viradouro, Imperatriz e Mangueira. No dia 26, será a vez de Unidos da Tijuca, Mocidade, Grande Rio e Beija-Flor.

Pelo segundo ano consecutivo, as obras escolhidas para embalar os desfiles poderão ser encontradas, de maneira oficial, no Spotify, Deezer e outros serviços de música, além das vendas em versão CD físico, para colecionadores, a partir de dezembro.

Destaque para intérpretes e grandes estrelas

A produção do álbum foi feita por Alceu Maia, um dos maiores cavaquinistas do país atuante em produções de centenas de artistas. Na Liga Independente das Escolas de Samba do Rio (Liesa), a coordenação da produção ficou sob responsabilidade de Hélio Motta, vice-presidente da entidade.



As gravações aconteceram no estúdio da Companhia dos Técnicos, em Copacabana, na Zona Sul do Rio. Ao longo do mês de outubro, os trabalhos contaram com a participação de um time pesado de músicos, técnicos, produtores e arranjadores. O tratamento final exalta a maneira como os intérpretes de cada escola entoam as composições.

“Fizemos um disco de estúdio, mais limpo, para apresentar os sambas a quem não conhece ainda. É o nosso cartão de visitas diante de ouvintes no mundo inteiro, sem deixar de focar também no público que mais consome o espetáculo, apaixonado pela festa e que a acompanha o ano todo”, diz Motta.



A produção do álbum também garantiu destaque para grandes estrelas e imagens icônicas do espetáculo, eternizadas na capa e na contracapa do CD.



É o caso do ator e modelo Demerson D'Alvaro, da Grande Rio, que interpretou o orixá Exu na comissão de frente da campeã do Carnaval de 2022. Ele aparece na foto da capa, ladeado pelas cores de todas as agremiações, nova forma de representá-la nesse espaço que é geralmente dedicado exclusivamente à vitoriosa da temporada anterior. Selminha Sorriso, porta-bandeira da atual vice-campeã Beija-Flor, estampa o verso.