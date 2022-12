Com look natalino, Sabrina Sato brilha em evento na Cidade do Samba

Rio - Sabrina Sato, de 41 anos, participou da segunda noite de mini desfiles na Cidade do Samba, na Zona Portuária, neste domingo. Na ocasião, a apresentadora surpreendeu com a escolha do look. A Rainha de Bateria da Vila Isabel se fantasiou de árvore de Natal. A produção contava com um macacão cheio de bolas, luvas e até estrela em um acessório da cabeça. "Então é Natal", brincou a Japa em sua rede social. A peça também tinha muita transparência, o que deixava seu corpão em evidência.

Outras famosas também marcaram presença no evento, como Gabi Martins e Paula Bergamin, musas da Vila, Raissa de Oliveira, ex-Rainha de Bateria da Beija-Flor e Erika Januza, Rainha de Bateria da Viradouro. O look da atriz também chamou a atenção. Ela usou um vestido bem revelador, com pedrarias, e esbanjou beleza e boa forma.

No último sábado, várias famosas arrasaram na abertura do Rio Carnaval 2023 e o lançamento dos sambas-enredo. Entre elas estavam: Viviane Araújo, Rainha de Bateria do Salgueiro, Lexa, da Unidos da Tijuca, Evelyn Bastos, da Mangueira, e Darlin Ferrattry, do Império Serrano.

Relatar erro