Publicado 30/11/2022 14:42

Rio - A cantora Claudia Leitte fez um post, em seu perfil no Instagram, com imagens futurísticas e afirmou que elas estão ligadas a seu tema para o Carnaval 2023. "Conectado com meu tema para o #CarnavalCL23', escreveu na legenda das imagens.

A senhora e Ivete vão fazer o tema juntas?”, perguntou um seguidor nos comentários. “Você e Ivete postando fotos com a mesma estética. É um jogo isso?”, brincou outra pessoa.

Vale lembrar que uma possível parceria entre Claudia e Ivete vem sendo comentada desde o último dia 18 de novembro, quando Claudia lançou o videoclipe do single ‘Sukin de Confusão’, onde na última cena do clipe aparece uma televisão com o logotipo de Ivete Sangalo. Esta semana Claudia compartilhou a imagem em seus Stories, no Instagram.